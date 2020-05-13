Ядерные испытания СССР усиливали дожди над Британией

Физики выяснили, что необычно сильные проливные дожди на севере Британии в середине прошлого века были связаны с ядерными испытаниями, которые проводили СССР и США . Статью с выводами ученых опубликовал научный журнал Physical Review Letters.

"Напряженная политическая атмосфера времен холодной войны привела к началу гонки атомного вооружения и всемирной обеспокоенности за будущее Земли. Спустя десятки лет эта ситуация дала нам уникальную возможность изучить то, как электрическая заряженность атмосферы влияет на выпадение дождей", — рассказал один из авторов исследования, профессор Редингского университета (Великобритания) Джильс Харрисон.

В середине прошлого столетия Советский Союз, США, а также Франция , Британия и Китай провели сотни испытаний атомных и термоядерных бомб — в атмосфере, под водой и под землей. Эти тесты прекратились в 1963 году, после подписания так называемого Московского договора.

Несмотря на то, что испытания продолжались сравнительно недолго, они радикальным образом изменили состав атмосферы Земли, работу ее экосистем и климата. Четыре года назад многие ученые даже предложили отсчитывать с начала ядерных испытаний новую геологическую эпоху — антропоцен, эру человека.

Атмосферный след ядерных испытаний

Харрисон и его коллеги отмечают, что из-за ядерных испытаний серьезно увеличивается электропроводность воздуха, а в атмосфере растет количество ионов. Теоретические расчеты показывают, что это должно влиять на характер выпадения дождей, так как электрическая напряженность воздуха влияет на размеры капель в облаках и взаимодействия между ними.

Британские физики придумали, как можно проверить эту теорию и оценить, влияли ли ядерные взрывы на осадки. Для этого ученые сопоставили данные, которые собирали тогда британские радиологические и метеорологические станции, которые находятся в густо заселенном Лондоне и на Шетландских островах, на большом расстоянии от всех возможных источников антропогенных загрязнений.

Анализируя эти данные, ученые обращали внимание, в какие дни концентрация в атмосфере стронция-90 и других радионуклидов резко повышалась. Это могло говорить о том, что над Британией "пролетали" следы ядерных испытаний. Составив список подобных случаев, физики проанализировали, влияли ли распады нестабильных атомов и связанная с ними ионизация воздуха на силу и продолжительность дождей над Лондоном и Шетландскими островами в эти дни.

Как оказалось, в первом случае они почти не сказывались на характере выпадения осадков, что, вероятно, было связано с высоким уровнем загрязнения воздуха над столицей Великобритании. С другой стороны, в северных регионах Соединенного Королевства следы испытаний делали облака значительно более густыми, из-за чего уровень осадков увеличивался примерно на 24%.

Эти сведения, как надеются ученые, помогут им понять, как можно добиться подобного эффекта в засушливых и пустынных уголках Земли с помощью значительно менее разрушительных веществ. К примеру, Харрисон и его коллеги планируют проверить, можно ли повлиять на количество осадков, используя ионы, которые вырабатывают генераторы коронных разрядов, которые можно разместить на борту самолетов.