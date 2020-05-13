Выпуск F-35 оказалось под угрозой срыва из-за С-400

Исключение Турции из программы по созданию многоцелевого истребителя пятого поколения F-35 обернулось проблемами для США

Производство новейшего американского истребителя оказалось под угрозой срыва, так как турецкая сторона прекратила производство ряда комплектующих, сообщает Breaking Defense. В настоящее время не менее 15 частей самолета не производятся в необходимом количестве, сказано в отчете Счетной палаты США.

Число деталей, которые производитель получал с опозданием, возросло с 2 тысяч в августе 2017 года до 10 тысяч в июле 2019 года. При этом порядка 60 процентов дефицита запчастей приходится на 20 поставщиков.

Напомним, что в 2019 году США в одностороннем порядке исключили Турцию из международной программы по созданию истребителя пятого поколения F-35, что вызвало бурное негодование Анкары. Таким образом Вашингтон отреагировал на приобретение турками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф".

Турция производила более тысячи деталей, используемых при сборке F-35, причем некоторые комплектующие производилась только турецкими предприятиями. США удалось найти замену большинству турецких поставщиков, однако пока неизвестно, возрастет ли из-за этого цена деталей, а также как это скажется на темпах производства.