Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Производство F-35 оказалось под угрозой срыва из-за С-400 

Российская Газета 2 часа назад
Выпуск F-35 оказалось под угрозой срыва из-за С-400
Фото: Reuters
Исключение Турции из программы по созданию многоцелевого истребителя пятого поколения F-35 обернулось проблемами для США.
Производство новейшего американского истребителя оказалось под угрозой срыва, так как турецкая сторона прекратила производство ряда комплектующих, сообщает Breaking Defense. В настоящее время не менее 15 частей самолета не производятся в необходимом количестве, сказано в отчете Счетной палаты США.
Число деталей, которые производитель получал с опозданием, возросло с 2 тысяч в августе 2017 года до 10 тысяч в июле 2019 года. При этом порядка 60 процентов дефицита запчастей приходится на 20 поставщиков.
Напомним, что в 2019 году США в одностороннем порядке исключили Турцию из международной программы по созданию истребителя пятого поколения F-35, что вызвало бурное негодование Анкары. Таким образом Вашингтон отреагировал на приобретение турками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф".
Турция производила более тысячи деталей, используемых при сборке F-35, причем некоторые комплектующие производилась только турецкими предприятиями. США удалось найти замену большинству турецких поставщиков, однако пока неизвестно, возрастет ли из-за этого цена деталей, а также как это скажется на темпах производства.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Российская Газета: последние новости
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене В Норвегии назвали угрозой новый американский радар В Норвегии назвали угрозой новый американский радар Тегеран подтвердил гибель 19 человек во время военно-морских учений Тегеран подтвердил гибель 19 человек во время военно-морских учений
Комментарии
Армия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне оценили последнее обращение Путина к нации
Россияне оценили последнее обращение Путина к нации
Жертва предательства: ЕС отнимает у Германии триллионы
Жертва предательства: ЕС отнимает у Германии триллионы
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
США уличили Китай во взломе исследований о COVID-19
00:23
США уличили Китай во взломе исследований о COVID-19
В мире
Раскрыты детали проведения ЕГЭ в России
00:17
Раскрыты детали проведения ЕГЭ в России
Образование Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение