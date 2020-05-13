В России испугались спутников Маска

Космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX могут работать в интересах военных, обеспечивая «функциональное или силовое поражение» другим спутниковым радиоэлектронным системам, пишет в «Звезде» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Автор предупреждает, что подобное может произойти тогда, когда вместо раздачи интернета все будущие 12 000 спутников Starlink начнут работать как 48 000 радаров с активными фазированными антенными решетками.

«И тогда человечество не без удивления окажется перед фактом, что с этого момента все информационные коммуникации находятся только в одних руках — американских, поскольку все другие национальные спутниковые системы связи и ретрансляции прекратят свое существование», — допускает Леонков.

В апреле эксперт заявил, что система околоземных спутников Starlink может использоваться Пентагоном для целеуказания высокоточного оружия.