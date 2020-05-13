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В России предупредили о «силовом поражении» спутников SpaceX 

Lenta.ru 51 минуту назад
В России испугались спутников Маска
Фото: SpaceX
Космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX могут работать в интересах военных, обеспечивая «функциональное или силовое поражение» другим спутниковым радиоэлектронным системам, пишет в «Звезде» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Автор предупреждает, что подобное может произойти тогда, когда вместо раздачи интернета все будущие 12 000 спутников Starlink начнут работать как 48 000 радаров с активными фазированными антенными решетками.
«И тогда человечество не без удивления окажется перед фактом, что с этого момента все информационные коммуникации находятся только в одних руках — американских, поскольку все другие национальные спутниковые системы связи и ретрансляции прекратят свое существование», — допускает Леонков.
В апреле эксперт заявил, что система околоземных спутников Starlink может использоваться Пентагоном для целеуказания высокоточного оружия.
В том же месяце гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация не будет объединяться со SpaceX, поскольку последняя является подрядчиком Пентагона. Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин, комментируя данное высказывание чиновника, заметил, что «Роскосмос» продает в США ракетные двигатели, которые используются в составе ракет, выводящих американские военные космические аппараты.
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Комментарии 2
Армия , Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Алексей Леонков , Андрей Ионин , Пентагон , Роскосмос , SpaceX , Журнал "Арсенал отечества"
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