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В ДНР заявили, что уничтожили БПЛА силовиков 

РИА Новости 2 часа назад
В ДНР уничтожили БПЛА силовиков
Фото: © AP Photo / Vitali Komar
Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по западной окраине Донецка, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.
Ранее в ДНР сообщили, что во вторник украинские силовики обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, в результате попадания боеприпаса загорелся дом, во время тушения пожара пострадал один человек.
"Минометный обстрел корректировался с использованием БПЛА. Благодаря слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчета станции радиоэлектронной борьбы "Террикон-М2Н" украинский беспилотник был уничтожен", — сказал Астрахань.
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Армия , Астрахань , Донецк
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