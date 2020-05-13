В ДНР уничтожили БПЛА силовиков

Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по западной окраине Донецка , заявил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань

Ранее в ДНР сообщили, что во вторник украинские силовики обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, в результате попадания боеприпаса загорелся дом, во время тушения пожара пострадал один человек.