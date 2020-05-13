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Полёт Су-25 над Москвой показали на видео 

Популярная механика и ещё 1 35 минут назад
Советский штурмовик принял участие в воздушном параде 9 мая, пролетев над столицей.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса военный парад на Красной площади по случаю 9 мая в традиционном виде не состоялся — его перенесли на более поздний срок, а в День Победы ограничились пролётом боевой авиации над Москвой.
В воздушном параде было задействовано 75 самолётов и вертолётов, среди которых были военно-транспортные Ми-26, многоцелевые Ми-8АМТШ, ударные Ми-35М, Ка-52 и Ми-28Н "Ночной охотник", а также разведчик А-50У, военно-транспортные Ил-76МД, бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22МЗ и Ту-160, самолёт-заправщик Ил-78, истребители МиГ-29СМТ, МиГ-31К и Су-57, фронтовые бомбардировщики Су-24М, бомбардировщики Су-34, истребители Су-35С и Су-30СМ.
Участие в параде приняли экипажи пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" и сразу шесть штурмовиков Су-25, которые завершили торжественные пролёты, создав с помощью цветных дымов в небе над Москвой российский триколор. С борта одного из этих Су-25 и показана столица.
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Армия , Видео , Москва
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