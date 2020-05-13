США перенесли военные учения в Польше

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Совместные учения военных США Польши под названием "Allied Spirit" ("Союзный дух") перенесены с мая на июнь из-за пандемии коронавируса и пройдут в измененном формате для обеспечения безопасности военнослужащих, сообщает командование Сухопутных сил США в Европе.

"После тщательной оценки и планирования, которое провели командование Сухопутных сил США в Европе и министерство обороны Польши, учения "Allied Spirit", связанные с учения DEFENDER-Europe 2020 и намеченные изначально на май, пройдут на полигоне Дравско-Поморске в Польше с 5 по 19 июня", — говорится в сообщении командования.

Отмечается, что изначальный план проведения учений изменен, чтобы гарантировать защиту военнослужащих от коронавируса.

Учения будут включать в себя действия польских десантников и форсирование реки американскими и польскими военнослужащими в составе дивизии общей численностью 6 тысяч человек, включая 4 тысячи американских военных.

В марте Европейское командование США (EUCOM) сообщило, что из-за пандемии коронавируса Пентагон остановил переброску военных в Европу на Defender Europe, не будут проводиться связанные с ними учения Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response. До этого командование информировало, что США сокращают число военных, которые будут участвовать в учениях. Финальная часть Defender Europe, согласно планам, должна была пройти с 20 апреля по 20 мая на территории ФРГ, Польши и Балтии с участием 37 тысяч солдат из 18 стран.

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