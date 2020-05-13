Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США перенесли военные учения в Польше из-за коронавируса 

РИА Новости и ещё 17 1 час назад
США перенесли военные учения в Польше
Фото: Reuters
Совместные учения военных США и Польши под названием "Allied Spirit" ("Союзный дух") перенесены с мая на июнь из-за пандемии коронавируса и пройдут в измененном формате для обеспечения безопасности военнослужащих, сообщает командование Сухопутных сил США в Европе.
"После тщательной оценки и планирования, которое провели командование Сухопутных сил США в Европе и министерство обороны Польши, учения "Allied Spirit", связанные с учения DEFENDER-Europe 2020 и намеченные изначально на май, пройдут на полигоне Дравско-Поморске в Польше с 5 по 19 июня", — говорится в сообщении командования.
Отмечается, что изначальный план проведения учений изменен, чтобы гарантировать защиту военнослужащих от коронавируса.
Учения будут включать в себя действия польских десантников и форсирование реки американскими и польскими военнослужащими в составе дивизии общей численностью 6 тысяч человек, включая 4 тысячи американских военных.
В марте Европейское командование США (EUCOM) сообщило, что из-за пандемии коронавируса Пентагон остановил переброску военных в Европу на Defender Europe, не будут проводиться связанные с ними учения Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response. До этого командование информировало, что США сокращают число военных, которые будут участвовать в учениях. Финальная часть Defender Europe, согласно планам, должна была пройти с 20 апреля по 20 мая на территории ФРГ, Польши и Балтии с участием 37 тысяч солдат из 18 стран.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Последние новости
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша" В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша" Вирусолог назвал срок создания действующего лекарства от коронавируса Вирусолог назвал срок создания действующего лекарства от коронавируса Правительство утвердило выплаты семьям с детьми Правительство утвердило выплаты семьям с детьми
Комментарии
Армия , Пентагон , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба обидчика стрелка Шамсутдинова
Решена судьба обидчика стрелка Шамсутдинова
Дочь Пескова сделала заявление
Дочь Пескова сделала заявление
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В российском городе собака пронесла человеческую голову
В российском городе собака пронесла человеческую голову
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
00:25
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Наука Наука и техника
Депздрав опроверг сообщения о смертности от COVID-19 в РФ
01:02
Депздрав опроверг сообщения о смертности от COVID-19 в РФ
Общество
Башаров избил беременную жену
01:31
Башаров избил беременную жену
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение