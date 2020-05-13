В Турции сделали важное заявление об С-400

Известный турецкий политик в эфире местного телеканала прокомментировал ситуацию с С-400, которая волнует не только граждан страны, но и политические круги США . Из-за пандемии коронавируса введение в строй ЗРК российского производства было отложено. В этой связи поползли слухи, что Анкара сдалась под давлением Вашингтона.

Председатель партии «Родина» Догу Перинчек прокомментировал некоторые высказывания по поводу С-400. «Я очень внимательно слежу за этой темой, — отметил Перинчек. — Я также обсуждаю эту тему с властями. Вооруженные силы Турции решительно настроены использовать С-400».

Председатель партии «Родина» Догу Перинчек (Doğu Perinçek) ответил на муссируемый кругами Республиканской народной партии (РНП) тезис о том, что «С-400 станут просто металлоломом, деньги, которые мы могли потратить на борьбу с эпидемией коронавируса, пошли прахом». Перинчек подчеркнул, что С-400 были приобретены против угроз со стороны США и Израиля , и сказал: «В стране, где нет безопасности, не будет и экономики. ВС Турции решительно настроены использовать С-400. Эти системы, которые, как они говорили, „не купят", были куплены и будут использоваться“.

Председатель партии „Родина“ Догу Перинчек стал гостем программы на телеканале „Бурсада бугюн ТВ“ (Bursa'da Bugün TV). Его попросили прокомментировать утверждения о том, что „С-400 не активируют, они станут металлоломом стоимостью 2,5 миллиарда долларов“. Перинчек отметил, что эти утверждения не отражают действительности, и добавил: „Кылычдароглу (Kılıçdaroğlu, лидер РНП — прим. пер.) говорит, что мы впустую потратили деньги на С-400, они якобы не будут использоваться и станут металлоломом. Эти утверждения ошибочны, совершенно не реалистичны. Я очень внимательно слежу за этой темой. Я также обсуждаю эту тему с властями. Вооруженные силы Турции решительно настроены использовать С-400. Выделенные на это средства не пошли прахом. Если Турция потерпит поражение в Восточном Средиземноморье или к югу от себя, то все рухнет, то есть потраченные ресурсы — это ресурсы, которые в конечном итоге послужат и экономике. Потому что в стране, где нет безопасности, не будет и экономики“.

С-400 важны