Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тихая и опасная: названы преимущества АПЛ «Князь Владимир» 

Российская Газета и ещё 3 1 час назад
Названы преимущества АПЛ «Князь Владимир»
Фото: Севмаш
Пока стратегический подводный ракетоносец "Князь Владимир" проходит финальные испытания перед вводом в эксплуатацию, американское издание The Drive назвало преимущества этого типа подлодок.
Вечером 12 мая "Князь Владимир" отправился в Белое море на завершающий этап государственных испытаний. Они продлятся несколько дней: сперва в надводном положении, а затем под водой. Экипаж ракетного крейсера совместно со сдаточной командой Севмаша проверит, насколько тщательно были устранены замечания, появившиеся в ходе предыдущих тестов. Затем будет решен вопрос о сроке включения корабля в состав ВМФ России, сообщили в Минобороны РФ.
На вооружении российского флота уже имеются три стратегических атомохода типа "Борей". Эти подлодки оснащены водометами вместо винтов, что значительно снижает их заметность для гидролокаторов. Для маневрирования на малых скоростях, где пропульсивные системы неэффективны, имеются выдвижные подруливающие устройства. Это помогает ракетоносцам оставаться очень тихими во всем диапазоне скоростей и обеспечивает их готовность к ответному удару в случае конфронтации.
Вооружены "Бореи" 16 баллистическими ракетами "Булава" — это первые корабли, оснащенные этим оружием — если не считать гигантскую АПЛ "Юрий Долгорукий", ставшую для "Булавы" испытательным полигоном.
"Князь Владимир" — не просто ракетоносец типа "Борей", но первая подлодка, построенная по усовершенствованному проекту "Борей-А". Внешне она отличается от предшественниц обтекаемыми очертаниями: исчез горб ракетной палубы — следовательно, улучшились гидродинамические и акустические характеристики подводного крейсера. Также новая подлодка оснащена усовершенствованными гидролокаторами, системами связи и управления оружием. Улучшены и условия жизни экипажа.
Видео дня. Джиган – о своем наркотрипе: кукушка, давай до свидания!
Российская Газета: последние новости
Производство F-35 оказалось под угрозой срыва из-за С-400 Производство F-35 оказалось под угрозой срыва из-за С-400 Венесуэла запросила заседание СБ ООН из-за попытки вторжения наемников Венесуэла запросила заседание СБ ООН из-за попытки вторжения наемников В Норвегии назвали угрозой новый американский радар В Норвегии назвали угрозой новый американский радар
Комментарии
Армия , ВМФ России , Юрий Долгорукий , Севмаш
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объяснена разница в пенсиях Гузеевой и Сябитовой
Объяснена разница в пенсиях Гузеевой и Сябитовой
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Маршал рассказал об отношениях с семьей возлюбленной
Маршал рассказал об отношениях с семьей возлюбленной
Видео
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
00:45
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
Происшествия В мире
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение