США признали военные успехи России

Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии , заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.

По его словам, у России есть ключевые интересы в Сирии — поддержание военных баз, а также защита своих экономических инвестиций. Кроме того, как заявил Джеффри, Россия считает, что ограниченное военное участие в Сирии помогает ей добиться крупных стратегических успехов.

"Они, действительно, весьма успешны в военном смысле в Сирии. Проблема в том, что нет политического выхода из-за проблем с (президентом САР Башаром) Асадом. Наша работа — представить им путь вперед через ООН, при поддержке ООН. Но это требует, чтобы они до какой-то степени дистанцировались от Асада и иранцев", — сказал Джеффри на видеоконференции Гудзоновского института Джеффри.

На видеоконференции Джеффри спросили, как можно "вбить клин между Асадом и русскими" и стоит ли верить сообщениям о том, что Асад в последнее время вызывает недовольство в Москве.

"Мы считаем, что эти сообщения верны. Мы разговаривали с русскими на протяжении последнего года. Русские недовольны Асадом. Проблема в том, что они не видят альтернативы", — заявил Джеффри.

Россия и США поддерживают мирный процесс в Сирии под эгидой ООН. США с 2011 года требуют отставки президента Сирии Асада и убеждают в ее необходимости другие страны, но пока безрезультатно.