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США признали военные успехи России в Сирии 

РИА Новости 17 минут назад
США признали военные успехи России
Фото: РИА Новости
Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
По его словам, у России есть ключевые интересы в Сирии — поддержание военных баз, а также защита своих экономических инвестиций. Кроме того, как заявил Джеффри, Россия считает, что ограниченное военное участие в Сирии помогает ей добиться крупных стратегических успехов.
"Они, действительно, весьма успешны в военном смысле в Сирии. Проблема в том, что нет политического выхода из-за проблем с (президентом САР Башаром) Асадом. Наша работа — представить им путь вперед через ООН, при поддержке ООН. Но это требует, чтобы они до какой-то степени дистанцировались от Асада и иранцев", — сказал Джеффри на видеоконференции Гудзоновского института Джеффри.
На видеоконференции Джеффри спросили, как можно "вбить клин между Асадом и русскими" и стоит ли верить сообщениям о том, что Асад в последнее время вызывает недовольство в Москве.
"Мы считаем, что эти сообщения верны. Мы разговаривали с русскими на протяжении последнего года. Русские недовольны Асадом. Проблема в том, что они не видят альтернативы", — заявил Джеффри.
Россия и США поддерживают мирный процесс в Сирии под эгидой ООН. США с 2011 года требуют отставки президента Сирии Асада и убеждают в ее необходимости другие страны, но пока безрезультатно.
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Комментарии 3
Армия , ООН , Сирия , США
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