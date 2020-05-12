Атаку сирийцев на российскую военную полицию сняли на видео 

Видеозапись, на которой демонстранты забрасывают камнями броневик российской военной полиции, проезжающий мимо, опубликовал Telegram-канал «Вестник Дамаска».

На видео камни кидают женщины, одетые в паранджу.

«После демонстративного забрасывания, женщины говорят, что не позволят пройти русским, и расходятся, вопрошая: «Где же мужчины?»» — отмечается в сообщении канала.

Как писал «Рамблер», ситуация в Сирии резко обострилась после того, как на территории страны погибли 33 турецких военнослужащих. В ответ власти Турции объявили о проведении военной операции.

В результате переговоров президентов Турции и России в Москве было принято решение о введении в идлибской зоне деэскалации режима прекращения боевых действий и организации совместных российско-турецких патрулей.