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На пути российско-турецкого патруля в Сирии прогремел взрыв 

Lenta.ru и ещё 1 33 минуты назад
На пути российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе прогремел взрыв. Об этом сообщает Idlib Plus в своем Twitter-аккаунте.
Отмечается, что местные жители закидали патруль яйцами. После того, как турецкие военнослужащие применили светошумовые гранаты, чтобы разогнать демонстрантов, раздался взрыв. Кажды с места событий публикуют пользователи Twitter.
Отмечается, что в зоне деэскалации могло сработать самодельное взрывное устройство. При этом есть версия, что неизвестные могли стрелять из гранатомета. По предварительным данным, никто не пострадал.
О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.
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Армия , Ближний Восток , Видео , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Сирия
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