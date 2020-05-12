На пути российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе прогремел взрыв. Об этом сообщает Idlib Plus в своем Twitter-аккаунте.
Отмечается, что местные жители закидали патруль яйцами. После того, как турецкие военнослужащие применили светошумовые гранаты, чтобы разогнать демонстрантов, раздался взрыв. Кажды с места событий публикуют пользователи Twitter.
Отмечается, что в зоне деэскалации могло сработать самодельное взрывное устройство. При этом есть версия, что неизвестные могли стрелять из гранатомета. По предварительным данным, никто не пострадал.
О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.