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Учения десанта прошли в Карачаево-Черкесии 

ТАСС 3 часа назад
Учения десанта прошли в Карачаево-Черкесии
Фото: РИА Новости
Экипажи вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" прикрыли высадку воздушного десанта на учениях в горах Карачаево-Черкесии. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.
"Во время практических занятий ударные вертолеты Ми-28Н осуществили сопровождение и огневую поддержку транспортно-десантных вертолетов Ми-8АМТШ, выполняющих десантирование групп спецназа в горной местности", — говорится в сообщении.
Экипажи вертолетов Ми-28Н в составе авиационного звена также отработали элементы сложного пилотажа.
Всего в учениях было задействовано 15 боевых вертолетов, уточнили в пресс-службе.
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Армия , Карачаево-Черкесская Республика
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