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Новый пистолетный комплекс «Удав» признали изобретением 

РИА Новости и ещё 1 7 часов назад
Новый комплекс «Удав» признали изобретением
Фото: РИА Новости
Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала изобретением 9-мм самозарядный пистолет, созданный в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Удав", сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех).
"Эксперты отметили в пистолете два отличия, позволившие признать его изобретением", — сказали в институте.
Первое заключается в том, что конструктивные особенности ствола позволяют гарантировать невозможность перемещения затвора назад и полностью исключают перемещение спусковой тяги и поворот связанного с тягой спускового крючка в положении "блокировка". Второе отличие, по оценке экспертов, в рамке, выполненной в виде П-образной штампованной конструкции. "Технический результат — повышение боевой эксплуатационной долговечности пистолета, улучшение точности и кучности стрельбы, повышение безопасности при включенном предохранителе и маневренности при стрельбе в оперативной обстановке", — уточнили в ЦНИИТОЧМАШ.
Это пятое признанное изобретение сотрудников ЦНИИТОЧМАШ, полученное в рамках опытно-конструкторской работы "Удав". Ранее соответствующие патенты были выданы за созданные в ходе ОКР глушитель со сменным теплопоглощающим модулем, магазин стрелкового оружия, патроны с уменьшенной скоростью пули и с пулей повышенной пробиваемости.
Самозарядный пистолет "Удав" калибра 9 миллиметров — полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Новый пистолетный комплекс прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, и пистолет получил литеру "О1". Емкость его магазина составляет 18 патронов — на 10 больше, чем у пистолета Макарова.
Для стрельбы из "Удава" можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 мм — с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия, с пониженным пробивным действием, повышенной пробиваемости и с дозвуковой скоростью пули.
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Армия , Ростех , Роспатент , ЦНИИТОЧМАШ , РИА Новости
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