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Депутаты возьмут под контроль призыв в армию 

Парламентская газета 40 минут назад
Депутаты возьмут под контроль призыв в армию
Фото: ТИМУР ХАНОВ / ПГ
С 12 мая, после почти месячной заминки, вызванной коронавирусом, в стране начнут работу призывные комиссии. Как отметили в Минобороны, весенний призыв будет проводиться со всеми мерами предосторожности. Ход кампании дополнительно проконтролируют и парламентарии, об этом рассказал «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
По его словам, профильным комитетом Госдумы организовано взаимодействие с руководством Генерального штаба, военными комиссариатами и призывными комиссиями.
«Отмечаю хорошую, конструктивную работу начальника Генштаба Николая Герасимова и офицеров, отвечающих за призыв, — сказал депутат Юрий Швыткин. — В условиях пандемии деятельность призывных комиссий организована максимально безопасно для здоровья как новобранцев, так и членов комиссий».
Так, во всех военкоматах созданы необходимые запасы медицинских масок, тестов и дезинфицирующих средств. При этом комиссии перешли на новые методы работы с личными делами призывников — их изучают дистанционно, учетные данные уточняют с использованием современных телекоммуникационных средств.
Отправка срочников в части планируется после 20 мая, об этом сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу 29 апреля на коллегии Минобороны. По прибытии к месту службы молодое пополнение пройдёт двухнедельный карантин.
Те срочники, кто призывался ранее и уже отслужил установленный срок, возвращаются домой начиная с 18 апреля. Этот процесс также проходит со всеми мерами предосторожности, отмечает депутат Юрий Швыткин.
«Уходящие в запас военнослужащие, перед выходом из части, полностью обеспечиваются средствами индивидуальной защиты», — рассказал парламентарий.
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля. В армию пойдут служить 135 тысяч человек. Согласно указу, призыв будет проводиться с 1 апреля по 15 июля, он будет распространяться на россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.
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Комментарии
Армия , Войска , Политика , Сергей Шойгу , Юрий Швыткин , Владимир Путин , Николай Герасимов , Министерство обороны , Генштаб , Госдума , Парламентская газета
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