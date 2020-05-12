Депутаты возьмут под контроль призыв в армию 

С 12 мая, после почти месячной заминки, вызванной коронавирусом, в стране начнут работу призывные комиссии. Как отметили в Минобороны , весенний призыв будет проводиться со всеми мерами предосторожности. Ход кампании дополнительно проконтролируют и парламентарии, об этом рассказал «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин

По его словам, профильным комитетом Госдумы организовано взаимодействие с руководством Генерального штаба , военными комиссариатами и призывными комиссиями.

«Отмечаю хорошую, конструктивную работу начальника Генштаба Николая Герасимова и офицеров, отвечающих за призыв, — сказал депутат Юрий Швыткин. — В условиях пандемии деятельность призывных комиссий организована максимально безопасно для здоровья как новобранцев, так и членов комиссий».

Так, во всех военкоматах созданы необходимые запасы медицинских масок, тестов и дезинфицирующих средств. При этом комиссии перешли на новые методы работы с личными делами призывников — их изучают дистанционно, учетные данные уточняют с использованием современных телекоммуникационных средств.

Отправка срочников в части планируется после 20 мая, об этом сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу 29 апреля на коллегии Минобороны. По прибытии к месту службы молодое пополнение пройдёт двухнедельный карантин.

Те срочники, кто призывался ранее и уже отслужил установленный срок, возвращаются домой начиная с 18 апреля. Этот процесс также проходит со всеми мерами предосторожности, отмечает депутат Юрий Швыткин.

«Уходящие в запас военнослужащие, перед выходом из части, полностью обеспечиваются средствами индивидуальной защиты», — рассказал парламентарий.