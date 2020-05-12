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Норвежские вооруженные силы модернизируют радар в Вардё на севере страны, устанавливая новое американское оборудование. Местным жителям это не по душе: они нервничают и боятся. Это провокация против России , считают они, а если что-то пойдет не так, бомбить будут Вардё, а не Осло и не Вашингтон.

Норвежские вооруженные силы модернизируют радар в Вардё, устанавливая новое американское оборудование. «Радар — это заноза в глазу России», — считает мэр города. Местные нервничают и боятся.

Жители Вардё ничего не подозревали, когда в прошлые выходные к берегу причалил американский грузовой корабль Ocean Freedom.

Впервые всю набережную в Вардё перекрыли высоким металлическим забором. Порт оцепили и выставили военную и гражданскую охрану. Через центр города спецтранспорт сопровождала полиция с мигалками.

Сине-белый корабль длиной 153 метра и шириной 24 метра прибыл прямиком из Портленда, штат Мэн , на восточном побережье США

Многим это зрелище пришлось не по душе.

Местные нервничают и боятся

С той стороны забора за специальным транспортом внимательно следили жители рыбацкого городка, расположенного в 28 километрах от границы с Россией. Прибытию нового радара многие отнюдь не рады.

«Я всего боюсь. Мы живем так близко к России, и сейчас идет чуть ли не полноценная война. Это угроза всему нашему городку. Просто ужасно», — жалуется местный житель Стиг Нильсен (Stig Nilsen).

А вот Асле Кристиансен (Asle Kristiansen). Он сомневается в законности нового строительства. Под новым радаром живут 2 тысячи человек, подчеркивает он.

«Ума не приложу, как нам спасать жизни и здоровье людей, если что-то случится. И к тому же мы ничего не получаем взамен. Куда ни кинь, я вижу сплошь недостатки», — говорит Асле Кристиансен. «От него всему нашему сообществу одна угроза. Смотришь на это все и расстраиваешься», — добавляет он.

Российские бомбардировщики отрабатывают налеты на Вардё

В 2017 году девять российских бомбардировщиков вылетели в сторону радиолокационной систему в Вардё. Пролетев над Баренцевым морем, самолеты отклонились от курса, лишь когда приблизились настолько, что вполне могли бы обстрелять цель ракетами.

В следующем году ситуация повторилась. Зимой 2018 года одиннадцать российских бомбардировщиков пролетели строем над Баренцевым морем и развернулись лишь у самой границы воздушного пространства Норвегии.

Мэр муниципалитета Вардё Эрьян Йенсен (Ørjan Jensen) говорит, что тревогу жителей понимает.

«Я-то сам не беспокоюсь, но я общаюсь со многими людьми и знаю их тревоги. И причиной тому — происходящее вокруг нас».

Йенсен не скрывает, что ситуация может «обостриться».

«Радар — это заноза в глазу у России. Обострение ситуация исключить нельзя», — говорит он.

Муниципалитет ждет новых мер от военных

По собственном признанию, Йенсен ожидает, что министерство обороны примет меры — повысит безопасность радиолокационной системы и обеспечит план эвакуации.

Министерство обороны о местной критике осведомлено. У него налажен хороший диалог с муниципалитетом по этому вопросу, и министр обороны Франк Бакке-Йенсен (Frank Bakke-Jensen) разделяет озабоченность местного населения.

«Работы над радаром в Вардё идут уже несколько лет, и разведка завершает модернизацию в полном соответствии с планом. Работа ведется в тесном сотрудничестве с местными властями Вардё», — говорит старший советник министерства обороны Марита Исаксен Вангберг (Marita Isaksen Wangberg).

Министерство считает, что разведывательная деятельность важна для безопасности Норвегии и защиты национальных интересов. По словам Вангберг, радиолокационная система уже внесла существенный вклад в понимание области, исключительно важной для национальных интересов.

«С модернизацией системы цели и задачи радара не изменятся. Таким образом, ничто не предвещает ни нагнетание военной напряженности на севере, ни угрозу для Вардё», — говорит Вангберг.

Ронни Бьёрклунд (Ronny Bjørklund) живет в 200 метрах от радара. Уверенности Вангберг он не разделяет.

«Ну, во-первых, это провокация против наши