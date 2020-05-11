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Коронавирус выявлен у 3357 российских военных 

RT на русском 2 часа назад
Названо число инфицированных коронавируом военных в РФ
Фото: РИА Новости
В Вооруженных силах России в настоящее время коронавирусом инфицированы 3357 человек.
«В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 11 мая с. г. установлено 1689 военнослужащих с положительными результатами тестов», — приводит ТАСС сообщение оборонного ведомства.
10 мая число инфицированных военнослужащих составляло 1723 человек.
Ранее вирусолог Феликс Ершов в беседе с ФАН рассказал, что мужчины переносят коронавирусную инфекцию тяжелее, чем женщины, из-за генетических отличий и особенностей психологии.
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Армия , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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