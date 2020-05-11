Названо число инфицированных коронавируом военных в РФ

Все новости на карте

В Вооруженных силах России в настоящее время коронавирусом инфицированы 3357 человек.

«В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 11 мая с. г. установлено 1689 военнослужащих с положительными результатами тестов», — приводит ТАСС сообщение оборонного ведомства.

10 мая число инфицированных военнослужащих составляло 1723 человек.

Ранее вирусолог Феликс Ершов в беседе с ФАН рассказал, что мужчины переносят коронавирусную инфекцию тяжелее, чем женщины, из-за генетических отличий и особенностей психологии.