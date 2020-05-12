Коронавирус выявили у 1709 российских военных 

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Коронавирус за все время тестирования выявили у 1709 российских военных, среди военнослужащих в военных вузах — у 1205 человек, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.

"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1709 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России — 374 человек, в изоляторах по месту службы— 624 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения –20 человек; изолирован на дому — 691 человек", — говорится в сообщении.

Также выявлены 1205 курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительным результатом тестов на коронавирус.

Кроме того, 389 человек с коронавирусом насчитывается среди гражданского персонала ВС РФ.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.