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Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Момент пуска противокорабельной ракеты армии Ирана по своему же военно-транспортному кораблю попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».
На них видно, как ракеты достигают цели в море и разрушает палубу корабля Konarak.
Ранее в сети появились кадры с последствиями обстрела. На видео продолжительностью семь секунд виден искореженный корабль со снесенной надстройкой на палубе, из которого идет черный дым.
Инцидент произошел во время учений в Персидском заливе. Эсминец военно-морских сил Ирана по ошибке обстрелял другой военный корабль. Как отмечал журналист Тагвей Бабак, эсминец запустил противокорабельную ракету в военно-транспортное судно Konarak. После этого пострадавший корабль затонул. На его борту находились 30 человек.
Иранская армия не подтвердила информацию о ракете, однако отметила, что в результате «инцидента с кораблем» погибли как минимум 19 человек, еще 15 пострадали.
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Армия , Видео
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