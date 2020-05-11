Появилось видео авиапарада в небе над Сирией 

В Сирии над военной базой Хмеймим летчики российских ВКС провели авиапарад в честь 75-й годовщины Великой Победы. В параде участвовали боевые вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М, многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, а также военно-транспортные самолеты Ан-30 и Ан-72.
«В полет отправляемся, чувствуя за собой ответственность, для того, чтобы вдали от родины передать поздравления в виде воздушного показа, и в этот день очередная возможность помянуть добрым словом ушедших ветеранов, поздравить тех, кто еще в строю и напомнить себе, что есть на кого ровняться и у кого учиться», — прокомментировал пилот Сергей Дмитриев