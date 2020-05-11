Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подбитый своим фрегатом корабль ВМС Ирана показали на видео 

Российская Газета и ещё 11 1 час назад
Опубликовано видео катера ВМС Ирана Konarak после попадания в него ракеты с иранского же фрегата Jamaran. У пострадавшего корабля снесена надстройка, на борту начался пожар. Инцидент произошел на учениях в Оманском заливе, погибли 19 моряков, еще 15 пострадали.
— Из 15 раненых три человека выписаны после оказания им необходимой помощи. Остальные госпитализированы в различные отделения, их состояние на данный момент удовлетворительное, — рассказал телекомпании IRIB ректор медицинского университета Мохаммад Мехран Амини.
По предварительным данным, во время маневров фрегат выпустил противокорабельную ракету. Та должна была поразить морскую мишень, однако в поле зрения головки самонаведения боеприпаса оказалась более крупная цель, катер Konarak, обеспечивавший на учениях мишенную обстановку. Из-за несогласованности действий военных ракета была выпущена раньше, чем катер успел покинуть опасную зону.
Получивший сильные повреждения Konarak отбуксирован к берегу.
Фрегат Jamaran (бортовой номер 76) — головной корабль серии фрегатов иранской постройки Moudge, модернизированная копия фрегатов типа Alvand, в 70-е годы построенных для исламской республики в Великобритании. Корабль вооружен противокорабельными ракетами Noor — иранской копией китайской ПКР С-802. Ракета имеет радиолокационную головку самонаведения.
Konarak был построен в Нидерландах как вспомогательное судно для доставки людей и грузов на нефтедобывающие платформы и введен в строй в 1988 году. Через 30 лет 47-метровый кораблик переоборудовали в большой ракетный катер с четырьмя ПКР Noor.
Российская Газета: последние новости
Тегеран подтвердил гибель 19 человек во время военно-морских учений Тегеран подтвердил гибель 19 человек во время военно-морских учений Ту-22М3М оснастят супероружием Ту-22М3М оснастят супероружием Минобороны рассказало о двух этапах поставки Су-57 Минобороны рассказало о двух этапах поставки Су-57
Комментарии
Армия , Видео , Войска , Оружие , Иран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ставят России хамские условия для продления СНВ-3
США ставят России хамские условия для продления СНВ-3
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Испытана новая гиперзвуковая ракета с Ту-22М3
Испытана новая гиперзвуковая ракета с Ту-22М3
«Раз, и онкология!»: Шура о новом витке болезни
«Раз, и онкология!»: Шура о новом витке болезни
«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить
«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить
Видео
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
00:27
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
В мире Наука и техника
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
00:59
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
Шоу-бизнес В мире
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
00:30
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
Происшествия
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
01:56
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
Происшествия США
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
00:33
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
Происшествия
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
01:19
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
В мире
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
01:42
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
В мире
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
02:14
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
Армия
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
01:38
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
Происшествия
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
01:54
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение