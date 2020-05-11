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Источник: испытания новой гиперзвуковой ракеты прошли с борта Ту-22М3 

ТАСС 1 час назад
Испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты проведены недавно в России с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Ракета создается для моденизированной версии самолета Ту-22М3М, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Недавно проведены испытания нового гиперзвукового изделия на Ту-22М3. Ракета войдет в состав номенклатуры вооружения модернизрованного Ту-22М3М вместе с рядом других новейших авиационных средств поражения", — сказал собеседник ТАСС.
Источник отметил, что работа над новым боеприпасом началась несколько лет назад, испытания ракеты должны завершиться вместе с работой над модернизированным бомбардировщиком Ту-22М3М.
Он уточнил, что это изделие не относится к линейке ракет Х-32, отметив, что оно "совершенно другое". Собеседник не назвал характеристики новой ракеты.
ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации. В пресс-службе ПАО "Туполев" отказались от комментариев.
Ранее российский оборонно-промышленный комплекс разработал два вида авиационных гиперзвуковых ракет. Одна из ракет получила название "Кинжал" и применяется на истребителе МиГ-31К, она способна разгоняться до 10 скоростей звука и создана на базе ракеты наземного комплекса "Иксандер". Еще одна гиперзвуковая авиаракета создается для истребителя пятого поколения Су-57 и должна размещаться внутри его фюзеляжа. Название ракеты и характеристики неизвестны.
Опытный образец модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М совершил первый полет 28 декабря 2018 года. По информации ПАО "Туполев", ракетоносец обладает расширенным боевым потенциалом. Экс-главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев, возглавляющий комитет Совфеда по обороне и безопасности, ранее сообщал, что Ту-22М3М сможет нести, кроме крылатых ракет Х-32, и гиперзвуковые ракеты.
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Комментарии 3
Армия , Видео , Войска , Оружие , Виктор Бондарев , Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности , Туполев , ИТАР-ТАСС
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