Все новости на карте

Фрегат Jamaran военно-морских сил Ирана во время учений по ошибке обстрелял дружественный корабль. Об этом сообщил в Twitter директор политического отдела иранского информационного агентства "Тасним" Махди Бахтиари.

По его данным, трагедия произошла в Оманском заливе. Противокорабельная ракета, выпущенная с фрегата, попала во вспомогательное судно Konarak.

В результате инцидента пострадали десятки человек, как минимум двое из них погибли. Konarak в результате инцидента якобы затонуло.

Официального подтверждения информации со стороны иранских военных пока нет.

Jamaran является головным фрегатом класса Moudge, введен в строй в 2010 году и считается одним из самых современных в иранском флоте. Вооружен противокорабельными ракетами китайского производства, торпедами, а также несколькими орудиями. Экипаж составляет 140 человек.