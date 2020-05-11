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Журналист сообщил, что фрегат ВМС Ирана потопил свой корабль 

РИА Новости и ещё 6 7 часов назад
Фрегат Jamaran военно-морских сил Ирана во время учений по ошибке обстрелял дружественный корабль. Об этом сообщил в Twitter директор политического отдела иранского информационного агентства "Тасним" Махди Бахтиари.
По его данным, трагедия произошла в Оманском заливе. Противокорабельная ракета, выпущенная с фрегата, попала во вспомогательное судно Konarak.
В результате инцидента пострадали десятки человек, как минимум двое из них погибли. Konarak в результате инцидента якобы затонуло.
Официального подтверждения информации со стороны иранских военных пока нет.
Jamaran является головным фрегатом класса Moudge, введен в строй в 2010 году и считается одним из самых современных в иранском флоте. Вооружен противокорабельными ракетами китайского производства, торпедами, а также несколькими орудиями. Экипаж составляет 140 человек.
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Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Оружие , Происшествия , Иран
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