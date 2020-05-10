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Мирные жители пострадали в результате взрыва в Сирии 

Lenta.ru и ещё 1 25 минут назад
Мирные жители пострадали в результате взрыва в Сирии
Фото: РИА Новости
По меньшей мере 11 мирных жителей пострадали в результате взрыва в городе Эль-Баб на севере Сирии. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
Взрыв произошел в торговом центре на одном из самых оживленных проспектов города, когда там находились покупатели. Отмечается, что это место входит в зону проведения операции «Щит Евфрата». По данным министерства, ответственность за произошедшее лежит на участниках «Отрядов народной самообороны» (YPG/PKK).
В результате происшествия пострадали 11 мирных жителей, один из них в тяжелом состоянии. На месте работают спасатели.
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Армия , Африка , Ближний Восток , Катастрофы , Конфликты , Пожары , Министерство обороны , Сирия , Турция , Эль-Баб
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