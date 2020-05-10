Мирные жители пострадали в результате взрыва в Сирии 

Турции. По меньшей мере 11 мирных жителей пострадали в результате взрыва в городе Эль-Баб на севере Сирии . Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны

Взрыв произошел в торговом центре на одном из самых оживленных проспектов города, когда там находились покупатели. Отмечается, что это место входит в зону проведения операции «Щит Евфрата». По данным министерства, ответственность за произошедшее лежит на участниках «Отрядов народной самообороны» (YPG/PKK).

В результате происшествия пострадали 11 мирных жителей, один из них в тяжелом состоянии. На месте работают спасатели.