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Столтенберг заявил, что НАТО будет «ядерным альянсом», пока существует ядерное оружие 

ТАСС 37 минут назад
В НАТО сделали важное заявление по ядерному оружию
Фото: РИА Новости
НАТО стремится к миру без ядерного оружия, но пока оно существует, организация будет оставаться ядерным альянсом. Об этом говорится в статье генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, опубликованной в воскресенье в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Мир, в котором Россия, Китай и другие государства будут владеть атомным оружием, а НАТО нет, не будет безопасным, — считает он. — В связи с этим все партнеры по альянсу договорились о том, что НАТО будет оставаться ядерным альянсом до тех пор, пока существует атомное оружие".
Одновременно Столтенберг в очередной раз заявил, что НАТО — "это оборонительный альянс".
"Атомное оружие НАТО не нацелено на то, чтобы провоцировать конфликты, но нацелено на сохранение мира и сдерживание агрессивных действий", — говорится в статье.
Генсек отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, существуют и другие глобальные проблемы.
"Сохраняются террористические угрозы, авторитарные режимы бросают вызов демократиям, мы видим развитие атомного оружия в таких странах, как КНДР, а также агрессивные акции России", — утверждал он.
Столтенберг вновь выступил с привычными обвинениями в адрес Москвы.
По его утверждениям, "Россия в последние годы инвестировала значительные средства в свои военные мощности, в особенности в ядерный арсенал, разместила способные нести атомное оружие ракеты в Калининграде", а также якобы "грозила Дании, Польше и Румынии атомными ударами".
Он также напомнил о ситуации вокруг Крыма и в очередной раз обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который по инициативе США прекратил свое действие 2 августа 2019 года.
"В противоположность этому НАТО стремится к миру без ядерного оружия посредством осуществления контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения", — утверждал генсек альянса.
"Ядерные соглашения НАТО сегодня так же важны, как и прежде", — подытожил Столтенберг.
По его мнению, если бы альянс отказался от атомного оружия в рамках своей стратегической концепции по устрашению потенциальных противников, то больше стран стали бы стремиться к созданию собственной атомной бомбы.
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Комментарии
Армия , Азия , Ближний Восток , Войска , Европа , Конфликты , Оружие , США , Йенс Столтенберг , НАТО , Китай
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