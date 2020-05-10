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«Из-за России»: НАТО сделала заявление о ядерном оружии 

Павел Тиунов и ещё 2 30 минут назад
«Из-за России»: НАТО сделала заявление о ядерном оружии
Фото: РИА Новости
Страны-члены НАТО будут вооружены ядерным оружием до тех пор, пока оно существует на планете Земля, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он особенно отметил угрозы исходящие от России и Китая, сообщает ТАСС.
По словам Столтенберга, отказ НАТО от ядерного оружия может спровоцировать создание аналогичного оружия в других, еще не имеющих собственной атомной бомбы, странах. Именно поэтому, по его словам, альянс придерживается «концепции устрашения потенциальных противников».
«Мир, в котором Россия, Китай и другие государства будут владеть атомным оружием, а НАТО нет, не будет безопасным», — подчеркнул генсек альянса.
При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжает оставаться «оборонительным альянсом»: ядерное оружие предусмотрено исключительно для защиты, сохранение мира и сдерживание агрессии.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Йенс Столтенберг заявил, что пандемия коронавируса не подорвала боеготовность войск Североатлантического альянса. Западные СМИ расценили его заявление, как предупреждение, адресованное российским властям.
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Армия , Азия , Ближний Восток , Войска , Европа , Конфликты , Оружие , США , Йенс Столтенберг , НАТО , ИТАР-ТАСС , Китай
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