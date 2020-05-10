«Из-за России»: НАТО сделала заявление о ядерном оружии 

По словам Столтенберга, отказ НАТО от ядерного оружия может спровоцировать создание аналогичного оружия в других, еще не имеющих собственной атомной бомбы, странах. Именно поэтому, по его словам, альянс придерживается «концепции устрашения потенциальных противников».

«Мир, в котором Россия, Китай и другие государства будут владеть атомным оружием, а НАТО нет, не будет безопасным», — подчеркнул генсек альянса.

При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжает оставаться «оборонительным альянсом»: ядерное оружие предусмотрено исключительно для защиты, сохранение мира и сдерживание агрессии.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Йенс Столтенберг заявил, что пандемия коронавируса не подорвала боеготовность войск Североатлантического альянса. Западные СМИ расценили его заявление, как предупреждение, адресованное российским властям.