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Путин поздравил выпускников военных вузов с Днем Победы 

РИА Новости и ещё 8 6 часов назад
Путин поздравил выпускников военных вузов
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов и академий министерства обороны с Днем Победы, а также с успешным завершением учебы, выразив уверенность, что они всегда будут держать равнение на поколение победителей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Наш офицерский корпус всегда гордился исторической преемственностью многих поколений защитников Отечества. Легендарные традиции российского воинства были и остаются источником духовной твердости и силы нашей армии. Вы, офицеры России, — наследники Великой Победы и, уверен, всегда будете держать равнение на поколение победителей, как и они, честно и преданно служить Родине. Вам предстоит большая и ответственная работа", — говорится в поздравлении.
По словам главы государства, это всегда рубежное, памятное событие в жизни каждого офицера. Это огромная честь и ответственность — начинать отсчет своей будущей службы в священный для нас день — 9 мая, когда наша Родина и весь мир отмечают 75-летие Великой Победы, отдают дань благодарности и уважения бессмертному подвигу советского народа, мужеству и доблести солдат и командиров Красной армии, которые отстояли Отечество, сокрушили нацизм, спасли человечество от рабства и истребления.
"В этот знаменательный день хочу передать слова благодарности вашим наставникам, всем, кто в аудиториях и на полигонах учил вас "науке побеждать", быть верными неписаным законам воинской чести и товарищества. Уверен, что вы также навсегда сохраните к своим преподавателям чувство глубокого уважения и признательности", — добавил президент.
Президент также пожелал успехов в почетном и благородном деле ратного служения отечеству, здоровья и счастья близким.
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Армия , Владимир Путин , Министерство обороны
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