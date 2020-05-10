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Путин объяснил поставки новейшего оружия в армию 

Ura.Ru и ещё 8 2 часа назад
«Россия укрепит войска при любых обстоятельствах»
Фото: URA.RU
Россия независимо от обстоятельств будет реализовывать планы по укреплению всех родов войск передовой техникой и оружием. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время поздравления выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы.
«При любых обстоятельствах реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами», — сказано в поздравлении, которое опубликовано на официальном сайте Кремля.
Путин отметил, что уроки прошедшей Великой Отечественной войны научили современников тому, что армия РФ должна всегда быть в боевой готовности, способна ответить на любые угрозы и вызовы, защищать национальные интересы страны, безопасность и мирную жизнь россиян.
Президент также пожелал выпускникам военных вузов успешного завершения учебы и призвал их «держать равнение на поколение победителей, как и они, честно и преданно служить Родине». Российский лидер ранее отмечал, что у РФ нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну. Он назвал бредом попытки обвинить СССР в развязывании крупного вооруженного конфликта в истории человечества.
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Комментарии 26
Армия , Войска , Оружие , Владимир Путин , Министерство обороны
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