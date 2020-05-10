«Россия укрепит войска при любых обстоятельствах»

Россия независимо от обстоятельств будет реализовывать планы по укреплению всех родов войск передовой техникой и оружием. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время поздравления выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы.

«При любых обстоятельствах реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами», — сказано в поздравлении, которое опубликовано на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что уроки прошедшей Великой Отечественной войны научили современников тому, что армия РФ должна всегда быть в боевой готовности, способна ответить на любые угрозы и вызовы, защищать национальные интересы страны, безопасность и мирную жизнь россиян.

Президент также пожелал выпускникам военных вузов успешного завершения учебы и призвал их «держать равнение на поколение победителей, как и они, честно и преданно служить Родине». Российский лидер ранее отмечал, что у РФ нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну. Он назвал бредом попытки обвинить СССР в развязывании крупного вооруженного конфликта в истории человечества.