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Шойгу вручил дипломы выпускникам академии Генштаба ВС России 

ТАСС и ещё 6 4 часа назад
Шойгу вручил дипломы выпускникам академии Генштаба ВС
Фото: РИА Новости
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ, которые получили образование с учетом сирийского опыта. Об этом сообщили журналистам в Минобороны.
Шойгу напомнил, что завершение учебы слушателей академии в этом году приурочено ко Дню Победы, что является "высочайшей честью". "Это еще раз подчеркивает вашу высокую ответственность за судьбу нашей Родины и защиту ее национальных интересов", — сказал министр, вручая дипломы.
Он отметил, что академия по праву считается самым престижным отечественным военно-учебным заведением с богатыми традициями по подготовке офицерских кадров высшей квалификации.
"В мире не так много подобных авторитетных военных школ, само название которых вызывает уважение", — подчеркнул глава военного ведомства.
Министр напомнил, что в разное время в стенах академии получили фундаментальное образование тысячи офицеров, в том числе из армий иностранных государств, с которыми у России общие цели по развитию и укреплению международного военного сотрудничества. Глава Минобороны также подчеркнул, что в образовательном процессе в академии "успешно используется боевой опыт борьбы с международным терроризмом".
Военная академия Генштаба ВС РФ является государственным высшим военным образовательным учреждением, головной научно-исследовательской организацией стратегического и оперативно-стратегического уровня. Выпускники академии проходят службу в высших органах управления силовых структур страны и работают в органах государственной власти и управления России, а также в управленческих структурах ряда зарубежных стран.
Академия проводит фундаментальные и прикладные научные исследования проблем военной науки, военной политики, обеспечения безопасности государства, практических вопросов строительства, подготовки, применения и обеспечения Вооруженных сил РФ, других воинских формирований и органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.
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Комментарии
Армия , Войска , Образование , Сергей Шойгу , Военная академия генштаба , Министерство обороны
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