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Минобороны России сообщило о ситуации с коронавирусом среди военных 

RT на русском 1 час назад
Минобороны сообщило о ситуации с COVID-19 в армии
Фото: РИА Новости
Министерство обороны России опубликовало бюллетень со статистикой о коронавирусной инфекции COVID-19 среди военнослужащих.
«В ходе сплошного тестирования в ВС Россиии в период с марта по 9 мая … установлено 1656 военнослужащих с положительными результатами», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что 418 человек проходят лечение в ведомственных госпиталях, 568 человек — в изоляторах по месту службы, 19 человек — учреждения гражданского здравоохранения, ещё 651 человек изолирован на дому.
6 мая сообщалось о 1506 российских военнослужащих с положительными результатами на коронавирус.
Ранее вирусолог Феликс Ершов в беседе с ФАН рассказал, что мужчины переносят коронавирусную инфекцию тяжелее, чем женщины, из-за генетических отличий и особенностей психологии.
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Армия , Министерство обороны , РИА Новости
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