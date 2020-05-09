Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Каракасе сообщили об обнаружении трех брошенных катеров ВМС Колумбии 

ТАСС 1 час назад
В Каракасе нашли брошенные катера ВМС Колумбии
Фото: Reuters
Национальные вооруженные силы Венесуэлы обнаружили на территории страны три брошенных катера, принадлежащие ВМС Колумбии, с оружием на борту. Об этом в субботу сообщили в министерстве обороны Боливарианской Республики.
"Сегодня, 9 мая, на реке Ориноко в муниципалитете Седеньо штата Боливар сотрудники Боливарианской национальной гвардии обнаружили в заброшенном состоянии три скоростных катера без экипажа, с эмблемами ВМС Колумбии, оснащенные пулеметами и с соответствующими боеприпасами", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что катера были конфискованы.
"Министерство [обороны] и другие учреждения венесуэльского государства проводят соответствующие расследования [инцидента]", — подчеркивается в заявлении.
Видео дня. Авиапарад в честь Дня Победы прошел в Москве
ТАСС: последние новости
В Подмосковье завершили строительство главного храма Вооруженных сил РФ В Подмосковье завершили строительство главного храма Вооруженных сил РФ Первый самолет с военными РФ, помогавшими в борьбе с пандемией, вылетел из Италии домой Первый самолет с военными РФ, помогавшими в борьбе с пандемией, вылетел из Италии домой Мадуро объявил о поимке 13 наемников, которые намеревались осуществить госпереворот Мадуро объявил о поимке 13 наемников, которые намеревались осуществить госпереворот
Армия , Латинская Америка , Венесуэла , Колумбия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Эрдоган принял решение по российским С-400
Эрдоган принял решение по российским С-400
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
Собянин расстроил сидящих дома москвичей
Собянин расстроил сидящих дома москвичей
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Видео
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
01:30
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
00:39
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
Политика
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Политика
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Умер Литл Ричард
02:06
Умер Литл Ричард
Шоу-бизнес Другое
Белый дом отказался признавать победу СССР
00:27
Белый дом отказался признавать победу СССР
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение