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В Польше отметили влияние пандемии на потенциал США в «сдерживании» РФ 

RT на русском и ещё 2 25 минут назад
Польша заявила о растущей угрозе России из-за пандемии
Фото: Reuters
Пандемия коронавируса негативно сказалась на потенциале армии США в вопросе «сдерживания» России и Китая. Такое мнение выразил аналитик Матеуш Пиотровский в бюллетене Польского института международных отношений (PISM).
«Пандемия негативно сказывается на сдерживающем потенциале США в отношении Китая и России, хотя на данный момент последствия ограничены. Существенный момент связан с отменой части учений, в ходе которых предполагалось послать России сигнал о готовности и способности США в случае кризиса перебросить значительные войска в Европу, на восточный фланг НАТО», — отмечает автор бюллетеня, с текстом которого ознакомился RT.
Упоминая Восточную Европу, специалист уточняет, что некоторые отменённые военные мероприятия предполагали отработку тактики США и союзников по «защите стран Балтии и Польши».
«Количество военнослужащих, участвующих в маневрах Defender Europe 2020 («Защитник Европы 2020». — RT), пришлось сократить с 20 тыс. до 6 тыс., что повлекло за собой отмену четырёх сопутствующих учений, в том числе ежегодных маневров Saber Strike («Сабельный удар». — RT), на которых отрабатывается способность США и союзных сил защитить Польшу и страны Балтии», — подчёркивается в тексте.
При этом, говоря об Индо-Тихоокеанском регионе, Пиотровский заявляет, что отмена американским военным руководством совместных с Южной Кореей и Филиппинами учений «не позволяет США в полной мере продемонстрировать свой потенциал сдерживания в отношении Китая».
В марте глава Пентагона Марк Эспер заявил, что развитие пандемии коронавируса «в тех масштабах, в которых некоторые предсказывают», может серьёзно повлиять на боеготовность сил Соединённых Штатов.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Марк Эспер , Пентагон , НАТО , Китай , Польша , США
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