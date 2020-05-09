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Полковник запаса предупредил Россию о ловушке из-за СНВ-3 

Ura.Ru 22 минуты назад
Россию предупредили о ловушке из-за СНВ-3
Фото: Старт МБР «Сармат» РИА Новости © Министерство обороны РФ
Россия может испортить отношения с Китаем, если согласится на требования США по условиям продления договора по ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), считает полковник запаса Александр Жилин. По мнению военного эксперта, своими требованиями Вашингтон осознанно создает для Москвы зону напряженности.
Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон вероятнее всего не станет продлять действие ДСНВ. Изменить свое решение США могут только в том случае, если Россия приведет за стол переговоров по контролю над вооружениями Китай.
Как пояснил Жилин в разговоре с URA.RU, США, выдвигая ультиматум об обязательном участии КНР в переговорах по контролю над вооружениями, «попытаются унизить Россию и загнать в ловушку». По словам эксперта, американцы не хотят, чтобы между Москвой и Пекином сложились далеко идущие экономические, политические и особенно военно-политические отношения. «Нам создают постоянно неприятности и зоны напряженности — эта ситуация не исключение», — отметил он.
«СНВ-3 — это один из ключевых договоров, который обеспечивал безопасность в мире. Отказ американцев от него обнуляет эту безопасность», — считает Жилин. При этом он отмечает, что ядерное оружие работает исключительно как сдерживающий фактор и вскоре «эта дубина, которая доживает свое время», потеряет свою эффективность. Собеседник агентства уверен, что будущее за гибридной войной и уповать только на ядерное оружие уже не стоит — мир ждет абсолютно новое вооружение.
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Комментарии 3
Армия , Маршалл Биллингсли , Александр Жилин , Китай , Москва , США
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