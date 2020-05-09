Россию предупредили о ловушке из-за СНВ-3

Россия может испортить отношения с Китаем , если согласится на требования США по условиям продления договора по ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), считает полковник запаса Александр Жилин . По мнению военного эксперта, своими требованиями Вашингтон осознанно создает для Москвы зону напряженности.

Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон вероятнее всего не станет продлять действие ДСНВ. Изменить свое решение США могут только в том случае, если Россия приведет за стол переговоров по контролю над вооружениями Китай.

Как пояснил Жилин в разговоре с URA.RU, США, выдвигая ультиматум об обязательном участии КНР в переговорах по контролю над вооружениями, «попытаются унизить Россию и загнать в ловушку». По словам эксперта, американцы не хотят, чтобы между Москвой и Пекином сложились далеко идущие экономические, политические и особенно военно-политические отношения. «Нам создают постоянно неприятности и зоны напряженности — эта ситуация не исключение», — отметил он.