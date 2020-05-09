Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стратегические бомбардировщики взяли курс на Москву 

Lenta.ru и ещё 1 56 минут назад
Стратегические бомбардировщики взяли курс на Москву
Фото: РИА Новости
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) России взлетели с авиабазы Энгельс в Саратовской области и взяли курс на Москву, где примут участие в авиационном параде в честь Дня Победы. Кадры взлета самолетов были показаны в эфире телеканала «Россия 24».
Первыми очевидцами полета бомбардировщиков стали жители Энгельса и Саратова. «Рев турбин "Медведей" заставил сработать сигнализации автомобилей, а саратовцев, которые находились на улицах, поднять головы в небо», — пишет агентство «Версия-Саратов».
Кроме того, над Саратовом пролетели четыре вертолета, а также самолет-дозаправщик Ил-78, взлетевший вместе с бомбардировщиками.
Традиционный парад 9 Мая на Красной площади в этом году был перенесен из-за ситуации с пандемией коронавируса. В День Победы власти решили провести только его авиационную часть, которую не каждый год удается организовать из-за погодных условий.
Видео дня. Цветочная суперлуна - последняя в 2020 году
Последние новости
Число заражений коронавирусом в мире превысило четыре миллиона Число заражений коронавирусом в мире превысило четыре миллиона Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений Россиянам на карантине устроят праздничный концерт и акцию «Бессмертный полк» Россиянам на карантине устроят праздничный концерт и акцию «Бессмертный полк»
Комментарии 19
Армия , Москва , Саратовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве резко снизился прирост людей с коронавирусом
В Москве резко снизился прирост людей с коронавирусом
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
В сети появились фото потолстевшей Семенович
В сети появились фото потолстевшей Семенович
Джонсон обратился к Путину
Джонсон обратился к Путину
«Минное поле» возрастом 2000 лет раскопали в Дании
«Минное поле» возрастом 2000 лет раскопали в Дании
Видео
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Политика
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
01:27
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
00:35
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
01:00
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
01:22
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
Армия
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
01:23
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
Происшествия
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
01:23
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
Общество
Путин обратился к россиянам
00:56
Путин обратился к россиянам
Политика Другое
Опубликованы данные по заразившимся COVID-19 на утро 9 мая
00:11
Опубликованы данные по заразившимся COVID-19 на утро 9 мая
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение