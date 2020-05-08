На ролике видно, как грузовик едет по бездорожью, а по нему ведется стрельба. В какой-то момент машина останавливается.

В подписи к видео говорится, что обстрел вел иракский пулеметчик с вертолета Ми-171.

Провинция Анбар граничит с Сирией, Иорданией, Саудовской Аравией и является частью так называемого суннитского треугольника — территории, на которой преобладает арабское суннитское население. Значительная часть провинции была захвачена «Исламским государством», суннитской группировкой, еще в 2014 году. Впоследствии эта территория стала одним из главных убежищ для боевиков ИГ после их разгрома в Сирии и в остальной части Ирака.