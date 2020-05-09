Из Италии на родину вернулись российские военные

Ранее итальянский посол Паскуале Терраччано, встречая в Подмосковье первый российский военный самолет, завершивший миссию на Апеннинах, заявил, что сотрудничество Италии и России в борьбе с пандемией коронавируса дало важные результаты в медицинско-санитарной сфере.

"На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыл второй самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики", — говорится в сообщении.

Также на аэродроме прошел торжественный митинг, на котором наиболее отличившимся военнослужащим были вручены ведомственные знаки отличия. Всего 8 мая из Италии прилетели два самолета, которыми в Россию доставили 20 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники.

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