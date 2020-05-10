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Опубликованы архивные фото советских полководцев времен наступления на Берлин 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
Опубликованы архивные фото советских полководцев
Фото: Маршал Советского Союза Георгий Жуков открывает церемонию подписания Декларации о поражении Германии, Минобороны
Минобороны России опубликовало архивные фотографии советских полководцев в завершающий период Великой Отечественной войны во время подготовки и проведения Берлинской наступательной операции. Проект посвящен выдающимся военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад завершали разгром фашисткой Германии.
В альбом «Полководцы Победы: весна 1945 года» вышли снимки военачальников Константина Вершинина, Михаила Малинина, Николая Антипенко, Амазаспа Бабаджаняна, Василия Чуйкова, маршалов Ивана Конева и Георгия Жукова, а также других полководцев.
«На снимках той знаковой весны 1945 года запечатлены как мгновения напряженной подготовки к финальной схватке с врагом, так и минуты триумфа победителей — маршалов и генералов, танкистов и летчиков», — сообщило ведомство.
Проект подготовлен при участии «Фонда памяти полководцев Победы». Многие фото из семейных и личных архивов обнародованы впервые.
«Полководцы победы» — серия проектов, посвященных ключевым фигурам Великой Отечественной войны. 15 апреля Минобороны опубликовало редкие фотографии советских полководцев в домашней обстановке, среди друзей и на отдыхе. 30 апреля ведомство поделилось фотографиями с военных парадов и репетиций, на которых изображены советские полководцы — участники Великой Отечественной войны.
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Армия , Войска , Михаил Малинин , Георгий Жуков , Иван Конев , Василий Чуйков , Министерство обороны
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