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Адмирал прокомментировал появление кораблей НАТО в Баренцевом море 

РИА Новости 2 часа назад
Адмирал объяснил корабли НАТО в Баренцевом море
Фото: Twitter
Корабли НАТО зашли в Баренцево море, чтобы напомнить России о своем существовании, заявил РИА Новости адмирал Виктор Кравченко, возглавлявший главный штаб ВМФ в 1998-2005 годах.
"Это показатель, что мы можем и здесь быть. Что тут такого страшного. Наши корабли тоже заходят, они тоже возмущаются, тоже говорят, что вот русские пришли. Ну, зашли и зашли", — сказал Кравченко.
Он напомнил, что Баренцево море — открытое, в соответствии с международным законодательством, корабли НАТО имеют право заходить туда. Как и российские корабли не нарушают международное право во время дальних походов.
Ударная группа кораблей НАТО зашла в Баренцево море 4 мая. В ее состав входят американские эсминцы "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент". В США заявляли, что заранее уведомили об этом Россию. За действиями группы наблюдает Северный флот.
Cенатор Алексей Пушков назвал действия флотилии НАТО бессмысленными — по его словам, "пару месяцев НАТО изнывала от безделья".
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Армия , Войска , Алексей Пушков , Виктор Кравченко , Дональд Кук , Франклин Рузвельт , НАТО , РИА Новости
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