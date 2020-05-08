Эрдоган принял решение по российским С-400

Турецкие и мировые СМИ сообщили, что Турция приостановила актуализацию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 в национальной системе ПВО. Анкара объяснят данное решение коронавирусной эпидемией.

«Это не шаг назад, это просто остановка, через несколько месяцев пойдем вперед», заявил агентству Reuters на условиях анонимности правительственный высокопоставленный чиновник.

В Reuters также обратили внимание, что Эрдоган и его чиновники в последнее время публично не говорят о русском ЗРК, хотя ранее о нем сообщалось много разной информации.

История о С-400 не обсуждалась и во время последнего телефонного разговора между Трампом и Эрдоганом — ни турецкий, ни американский президент не поднимали «взрывоопасную тему». Оба лидера, напротив, заявили о сотрудничестве по защите здоровья людей и экономик от коронавирусной пандемии.

Госдепартамент США предпочел уклониться от оценки «молчания султана Эрдогана», что было положительно воспринято американскими экспертами — «задержка с развертыванием ЗРК С-400 дает Анкаре больше времени для обдумывания своего следующего шага», пишут за океаном.

Такого же мнения придерживаются многие аналитики в Турции.

«Экономический шок таков, что Турция действительно может в будущем искать внешнее финансирование», — сказал Синан Ульген, бывший турецкий дипломат, возглавлявший базирующийся в Стамбуле Центр экономических и внешнеполитических исследований.

Похоже, Эрдоган в дальнейшем будет отодвигать С-400 в сторону, если Америка продолжит давление на Турцию.

По мнению Ульгена, уже известно, под каким соусом это произойдет. Анкара будет упрекать Москву в поддержке «преступного режима Асада». Любой инцидент с турецкими военными в Сирии также будет расцениваться, как имеющий серьезные последствия для военно-технического сотрудничества с Россией

«Политики в Вашингтоне увидели, что Турция не потеряна полностью, есть шанс, что она может дистанцироваться от России и стать ближе к Соединенным Штатам», — прокомментировал ситуацию вокруг задержки с вводом С-400 другой турецкий эксперт, Озгур Унлухисарцикли, директор исследовательской группы немецкого Фонда Маршалла в Анкаре.

Ясно, что Эрдоган пытается усидеть на двух стульях, тем более что ему есть, чем козырять. Турция для США значит намного больше, чем все союзники по НАТО за исключением разве что Японии . Анкара — это второй по величине бриллиант в короне оборонного альянса. Кстати, по этой же причине она ценна и для России.

Между тем, Эйкан Эрдемир и Люк Сассвилл — штатные инсайдеры, через которых официальный Вашингтон «сливает» в СМИ нужную для Белого дома информацию, фактически высмеяли два военных самолета с грузом медицинской помощи, которые Эрдоган направил в США.

По словам Эрдемира и Сассвилла, Турция «надеется, что президент Дональд Трамп вернется к солидарности и позволит воспользоваться казной Вашингтона, а именно — доступом к американским долларам.

Однако вместо помощи Трамп может отправить Эрдогана в Международный валютный фонд для подписания всеобъемлющего кредитного соглашения с политическими условиями. Ведь первое, на чем настаивает МВФ, — „подотчетность и антикоррупционные меры“, с помощью которых Америка избавляется от своих врагов в национальных элитах.

Если президент Турции согласится „принять помощь МВФ, то страна получит деньги, с которыми пересидит пандемию. Но на всех „тщеславных“ проектах „султана“, в том числе и в военной промышленности, возможно, придется поставить жирный крест.

Но если Эрдоган отвергнет предложение Международного валютного фонда, на него набросятся все проамериканские турецкие СМИ с криками „дети и женщины умирают от голода и без лекарств, а узурпатор ставит свои амбиции выше национальных интересов“.

Что интересно: Эрдемир и Сассвилл прямо говорят, что Эрдоган пошел на сближение с Путиным после того, как турецкого президента хотели убить в ходе неудачного госпереворота в 2016 году.

Тогда, напомним, вертолетная команда проамериканских коммандос, посланная на поиски Эрдогана в Мармарис, курортный город, где тот отдыхал, не смогла захватить президента, несмотря на перестрелку с охраной в его отеле. Мятежники имели самую точную информацию, поэтому не предприняли шагов по захвату важных государственных объектов, хотя силы для этого были. Они были уверены на все сто, что проблем не будет.

Кто-то в самый последний момент предупредил Эрдогана, после чего турецкий лидер, избежав страшной расправы в формате „Каддафи“поднял своих многочисленных сторонников. Плюс к этому у Анкары появилась достоверная информация в виде шифровок, что бунтовщиками управляли из Пенсильвании люди Фетхуллаха Гюлена , личного врага Эрдогана, который просто не мог действовать без поддержки ЦРУ и без благословения американских политиков.

Если этим „кто-то“ был „русский царь“ Путин, то сближение Анкары с Москвой легко объяснимо — это не столько должок, сколько страх Эрдогана за свою жизнь перед длинными руками ЦРУ.

Похоже, Эрдоган требует у американцев гарантий личной безопасности в будущем и невмешательства в политическую жизнь Анкары на стороне оппозиции. В обмен, надо полагать, янки могут получить отказ от актуализации С-400 в ПВО члена НАТО и новую „холодную войну“ между турками и русскими.

Но это все равно, что зайцу, спрятавшему в норе, поверить голодному волку на слово, что хищник его не съест.

Лично Трамп, нуждается в победе в Турции, чтобы укрепить политические позиции уже внутри США. Кое-что ему, похоже, удалось. Серьезное ухудшение отношений Москвы и Анкары произошло в конце февраля 2020 года, когда в Сирии были убиты 60 турецких солдат, которые якобы попали под удар русской авиации. Бросается в глаза, что гибель большого числа военнослужащих Эрдогана фактически совпала с поставками С-400, то есть тогда, когда это было категорически не нужно ни российскому, ни турецкому президенту.

В США, к слову, не было предела радости, и это не фигура речи. „Такой поворот событий … породил на Западе надежды на потепление отношений между Анкарой и Вашингтоном. Поскольку Эрдоган понял, что он не может полагаться на систему С-400 для защиты от ударов российского и сирийского режима в Сирии, он вновь обратился к союзникам Турции по НАТО, призвав к поставкам Patriot“, рассуждают инсайдеры Белого дома.

Тем не менее, дружба „султана“ и „царя“ устояла, поскольку многое их объединяет.

Теперь на помощь Белому дому пришел коронакризис, уверены Эрдемир и Сассвилл. Вот их рассуждения: „Турецкая лира упала на 18% к доллару США, что с учетом долгов Анкары на $300 млрд создает непосильную нагрузку на экономику страны. С января 2019 года Центральный банк Турции спалил $65 млрд своих резервов, чтобы поддержать лиру от падения в бездну. На Западе утверждают, что в Турции ЗРВ закончатся к середине июня, после чего в стране начнется гиперинфляция и хаос“.

Что делать Анкаре в такой ситуации? К кому идти? К Москве? Но та сама оказалась в сложной ситуации. Путин, конечно, может подкинуть „другу Эрдогану“ десяток-другой миллиардов баксов, но Турции требуется намного больше, да и население России не поймет „благотворительность“ Кремля. Остается только Америка, но она требует жить по её правилам.

Похоже, Анкара начала прогибаться. Майкл Харрис , основатель лондонской консультативной службы по развивающимся рынкам Cribstone Strategic Macro, сообщил, что Турция получит своп-линию Федеральной резервной системы по „геополитическим причинам“. И эту информацию подтверждают инсайдеры Белого дома.

Это может означать резкое обострение российско-турецких противоречий в ближайшее время и отказ от С-400. Хотя и не исключен вариант, что США предоставят деньги Анкаре без политических условий — в надежде перекупить "султана", не унижая того. Конечно, часть долларов пойдет на оплату русских ЗРК, но для американцев это лучше, чем если обиженные турки выйдут из НАТО, поскольку Эрдогану терять нечего. Как-никак, убить его хотели именно „друзья“ американцев.