Названы сроки выхода Су-57 с новейшим двигателем

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Поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС России спланированы в два этапа: до середины 2020-х годов с двигателем четвертого поколения, после — с двигателем пятого поколения, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко журналу «Национальная оборона».

«Значимым событием для нас станет начало серийной поставки самолетов Су-57. Отмечу, что Су-57 будет поступать в войска в два этапа», — приводит слова Криворучко РИА «Новости».

Он пояснил, что на первом этапе самолеты будут закуплены с двигателями четвертого поколения, поставки которых спланированы «до середины 2020-х».