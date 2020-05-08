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Стало известно, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 27 минут назад
Названы сроки выхода Су-57 с новейшим двигателем
Фото: РИА Новости
Поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС России спланированы в два этапа: до середины 2020-х годов с двигателем четвертого поколения, после — с двигателем пятого поколения, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко журналу «Национальная оборона».
«Значимым событием для нас станет начало серийной поставки самолетов Су-57. Отмечу, что Су-57 будет поступать в войска в два этапа», — приводит слова Криворучко РИА «Новости».
Он пояснил, что на первом этапе самолеты будут закуплены с двигателями четвертого поколения, поставки которых спланированы «до середины 2020-х».
«А на втором этапе, после завершения мероприятий по его испытанию уже начнутся поставки с двигателем и с силовыми установками пятого поколения, имеющими повышенную топливную эффективность и меньшую стоимость жизненного цикла», — сказал Криворучко.
Напомним, в конце 2019 года гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, когда начнутся масштабные поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС России.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Сергей Чемезов , Алексей Криворучко , Ростех , Журнал "Национальная оборона" , РИА Новости
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