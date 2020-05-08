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Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео 

Вадим Дроздов 55 минут назад
Генеральная репетиция пролета авиационной техники над городом в честь 75-й годовщины Великой Победы прошла в Хабаровске. Всего было задействовано 30 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8АМТШ и Ка-52, новейшие истребители Су-35С, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, тактические разведчики Су-24МР, а также самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12 и Ту-134.
Авиационная колонна в небе над Хабаровском пролетит 9-го мая 2020 года в 11:00 по местному времени. Трансляцию будут вести на одном из местных каналов Хабаровска, а также в интернете. Помимо Хабаровска воздушный парад пройдет и в Комсомольке-на-Амуре.
Армия , Видео , Хабаровск
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