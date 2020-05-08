Министр обороны Хорватии подал в отставку

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Министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич подал в отставку после гибели двух пилотов ВВС во время учебного полета в четверг.

При падении учебного самолета ВВС марки ZLIN под городом Задар близ побережья Адриатики в Хорватии в четверг погибли двое военнослужащих — опытный пилот и его ученик.

"Тяжело терять военнослужащих министру обороны и любому офицеру. Важно, чтобы было проведено расследование происшествия. Сегодня я подаю в отставку", — заявил министр на пресс-конференции.

Он выразил соболезнования семьям погибших.

Падение самолета произошло днем в населенном пункте Донье-Биляне недалеко от базы ВВС Хорватии "Земуник" под городом Задар. На месте работали пожарные и медики.