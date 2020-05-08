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Министр обороны Хорватии подал в отставку после гибели двух пилотов 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Министр обороны Хорватии подал в отставку
Фото: РИА Новости
Министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич подал в отставку после гибели двух пилотов ВВС во время учебного полета в четверг.
При падении учебного самолета ВВС марки ZLIN под городом Задар близ побережья Адриатики в Хорватии в четверг погибли двое военнослужащих — опытный пилот и его ученик.
"Тяжело терять военнослужащих министру обороны и любому офицеру. Важно, чтобы было проведено расследование происшествия. Сегодня я подаю в отставку", — заявил министр на пресс-конференции.
Он выразил соболезнования семьям погибших.
Падение самолета произошло днем в населенном пункте Донье-Биляне недалеко от базы ВВС Хорватии "Земуник" под городом Задар. На месте работали пожарные и медики.
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Армия , Войска , Задар , Хорватия
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