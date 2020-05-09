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Транспортно-штурмовые и ударные вертолеты: в Новосибирске состоялся авиационный Парад 

ТК «Звезда» и ещё 4 2 часа назад
В Новосибирске прошел авиапарад
Фото: Минобороны РФ
Полет выполнялся на минимальных высотах от 200 до 400 метров со скоростью от 200 километров в час для вертолетов и 400 километров в час для самолетов.
Экипажи боевой авиации пролетели 9 мая над центральной площадью Новосибирска в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Взлет самолетов и вертолетов производился с двух аэродромов в Новосибирской области и Красноярском крае. В определенной точке военные летчики провели сбор и построение парадного строя, а затем пролетели над площадью Ленина в установленные сроки. Полет выполнялся на минимальных высотах от 200 до 400 метров со скоростью от 200 километров в час для вертолетов и 400 километров в час для самолетов.
В мероприятии приняли участие военные летчики отдельного вертолетного полка и авиабазы «Канск» Центрального военного округа. В пролете были задействованы 10 единиц авиационной военной техники: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31.
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Армия , Новосибирск
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