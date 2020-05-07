Корабли НАТО заметили у границ России

Впервые с 1980-х годов флот НАТО зашёл в воды Баренцева моря. Эскадра в составе эсминцев «Портер», « Дональд Кук » и « Франклин Рузвельт » и британского корабля «Кент» направилась в северные воды для обеспечения безопасности за Северным полярным кругом. Об этом заявило командование Шестого флота.

Эскадру сопровождает судно снабжения ВМС США Supply. Кадры эсминцев были опубликованы в Сети, пишет MK.RU.

После того как флот НАТО вошел в Баренцево море, его тут же взяли на сопровождение корабли и средства наблюдения Северного флота РФ.

Эскадра НАТО в Баренцевом море. Фото: U. S. Naval Forces Europe-Africa/U. S. Sixth Fleet pic.twitter.com/hT544PUK1A— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 7, 2020

Кроме того, в настоящее время в Баренцевом море на военных учениях находится российский ракетный крейсер «Маршал Устинов». В море судно отработает плановые задачи боевой подготовки. В ходе проведения корабельных учений экипаж выполнит ряд артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, сообщал NEWS.ru.