Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Переживших коронавирус не пустят в армию США 

Lenta.ru 9 часов назад
Переживших коронавирус не пустят в армию США
Фото: Reuters
Министерство обороны США подтвердило, что претендентов, переживших коронавирус SARS-CoV-2, будут на этом основании бессрочно признавать негодными к военной службе. Об этом 6 мая сообщило издание Military Times.
Несколькими днями ранее в интернете появился отсканированный документ — памятка для пунктов вербовки. «Выявленный на медкомиссии COVID-19, подтвержденный лабораторным тестом или диагнозом врача — причина для перманентной дисквалификации», — говорится в ней.
Источники в Пентагоне подтвердили достоверность этой памятки и рассказали, что во всех 65 пунктах приема новобранцев в США всех рекрутов будут проверять: узнавать об их возможных контактах с инфицированными, измерять температуру и отмечать иные симптомы. Даже в том случае, если претендент не показывает никаких симптомов, его негодность будет бессрочной.
По оценке журналистов, такая мера — временное решение. Его причина в том, что болезнь пока что не изучена до конца: неясно, какой долгосрочный вред она наносит организму заболевшего и может ли возникнуть снова после того, как он вылечится, а также дает ли пережитая болезнь иммунитет к заражению.
Американская армия не публикует точную цифру инфицированных военнослужащих, но известно, что зафиксировано более 6500 случаев заражения на 150 военных базах во всех американских штатах, кроме Айовы, Индианы, Миннесоты и Монтаны. Неясно, будут ли переболевшие в итоге отстранены от службы.
Министерство обороны России 6 мая обнародовало обновленные данные по борьбе с эпидемией: в российских военных частях и учебных учреждениях выявлено 2688 cлучаев заражения.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
Последние новости
Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса В Москве умер 51 пациент с коронавирусом В Москве умер 51 пациент с коронавирусом
Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны , Пентагон , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нетрезвая женщина залила газировкой Вечный огонь
Нетрезвая женщина залила газировкой Вечный огонь
Германия потребовала от России протянутой руки
Германия потребовала от России протянутой руки
Они не боятся коронавируса и кризиса
Они не боятся коронавируса и кризиса
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение