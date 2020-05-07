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В Киеве рассказали о плане «Б» по возвращению Донбасса 

РИА Новости и ещё 5 10 часов назад
В Киеве рассказали о плане «Б» по Донбассу
Фото: РИА Новости
Киев хочет добиться возвращения неподконтрольных территорий Донбасса до конца года, однако существует и план "Б", если этого не произойдет, заявил в четверг глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ранее замглавы пропрезидентской фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко заявил, что рассчитывает, что выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса состоятся одновременно с местными выборами, запланированными на 25 октября.
"До конца года мы намерены делать все от нас зависящее, и интенсификация работы трехсторонней контактной группы — тому доказательство. Но у нас есть и проработанный план "Б": что мы делаем, если будет так; что делаем, если будет вот так", — цитирует Ермака агентство "РБК-Украина".
Он подчеркнул, пишет агентство, что власти хотели бы проведения местных выборов в октябре в том числе и на неподконтрольных Киеву территориях, но только при определенных условиях. "Необходим контроль над границей, возможно совместно с международными институциями, нужна безопасность и только потом выборы", — отметил Ермак.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о намерении провести в октябре местные выборы по всей украинской территории, включая неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
Контактная группа по Донбассу ранее в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева.
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Армия , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Андрей Ермак , Киев
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