Зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море

Четыре боевых вымпела, более 30 тысяч тонн водоизмещения, сотни крылатых ракет в установках вертикального пуска — на днях к российским границам вплотную приблизилась ударная группа ВМС США. Эсминцы "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" при поддержке британского фрегата "Кент" вошли в Баренцево море. Американские надводные корабли вторглись в этот регион впервые с середины 1980-х. О том, что им понадобилось в "домашней" акватории Северного флота, — в материале РИА Новости.

Тренировка для флота

По официальной формулировке командования Шестого флота ВМС США, эсминцы и фрегат заглянули в Баренцево море в целях "обеспечения безопасности в сложных природных условиях и поддержания свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками". Что именно под этим подразумевается, Пентагон не уточнил, но подчеркнул, что заранее предупредил Москву о маршруте кораблей. В свою очередь, Минобороны России заявило, что Северный флот визит иностранных "вымпелов" без внимания не оставит.

"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО): "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегата УРО "Кент" ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая сего года в акваторию Баренцева моря", — говорится в сообщении Национального центра управления обороной.

О каких именно силах и средствах идет речь, не уточняется. Однако во вторник часть акватории Баренцева моря закрыли для проведения артиллерийских стрельб с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов". Один из мощнейших вымпелов флота отправился встречать корабли вероятного противника приветственным салютом. Разумеется, присматривать за американо-британской группой будет не он один.

"Я не открою большого секрета, если скажу, что мы создаем в арктических широтах комплексную систему освещения воздушной, надводной и подводной обстановки, — рассказывает РИА Новости главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Виктор Мураховский. — Основные ее элементы уже действуют. Заход американских эсминцев в Баренцево море — отличная тренировка для этой системы. А в целом в подобных ситуациях обязательно один-два корабля сопровождают группу вероятного противника. За гостями следит авиация. Как правило, привлекаются и подводные лодки. Все это наверняка уже задействовали".

Стратегическое направление

Американские корабли не появлялись в Баренцевом море со времен холодной войны. Тогда Северный флот наравне с Тихоокеанским представлял для США и их союзников нешуточную угрозу. В составе этих объединений числились десятки подводных ракетных крейсеров стратегического назначения, способных обрушить на вероятного противника сотни ядерных боезарядов.

Районы боевого дежурства подводных "стратегов" размечены в Баренцевом море и сейчас. Обеспечение их боевой устойчивости и скрытности перемещения — одна из основных задач Северного флота. Вероятный противник, напротив, пытается отслеживать каждую субмарину, чтобы в случае войны быстро их обезвредить. До недавних пор для этого привлекали в основном самолеты противолодочной авиации и подводные лодки. Теперь решили использовать и надводные корабли.

"В последние годы ВМС США наращивали активность главным образом в Черном море, куда неоднократно заходили их ракетные эсминцы, — отмечает Мураховский. — Их появление в Баренцевом море говорит об изменении общей стратегии Пентагона. После окончания холодной войны американцы не считали российский флот достойным соперником и использовали вооруженные силы для экспедиционных действий на сухопутных театрах военных действий. Но в последние годы в Вашингтоне вновь заговорили о необходимости сконцентрироваться на противостоянии с великими державами — Россией и Китаем. И они меняют направленность оперативной и боевой подготовки, структуру вооруженных сил, даже комплекты вооружений и военной техники. Один из элементов этого — заход корабельной ударной группы в Баренцево море".

Эксперт подчеркнул, что три эсминца типа "Арли Берк" — достаточно грозная сила. Каждый несет до 96 ячеек установок вертикального пуска Mk41. Они могут снаряжаться как крылатыми "Томагавками" для ударов по наземным целям, так и боеприпасами SM-2 и SM-3 для перехвата воздушных объектов, в том числе — баллистических ракет средней дальности. Все вооружения интегрированы в систему боевого управления "Иджис".

Как правило, для действий вдали от своих берегов боекомплект эсминцев на треть заполняют "Томагавками", а остальное — SM-2 и SM-3. В результате тройка эсминцев может дать внушительный залп по побережью почти сотней ракет или отразить серьезный воздушный налет.

Прикрыть Севморпуть

Эксперты и политики сходятся во мнении, что беспрецедентный визит американо-британской корабельной ударной группы в Баренцево море — очередной шаг по наращиванию военного присутствия НАТО в арктическом регионе. В конце января на это обратил внимание посол МИД России по особым поручениям Николай Корчунов.

"Мы обеспокоены ростом активности Североатлантического альянса в Арктике. Мы об этом откровенно и честно говорим партнерам и мировой общественности. Особо беспокоит нас повышение активности в Арктике неарктических государств, стран — членов НАТО. Мы считаем, что это ведет к напряженности, это подрывает сохранение региона как зоны мира, стабильности и конструктивного взаимодействия", — заявил дипломат.

Представители США ранее неоднократно говорили о планах сделать регион "свободным для международного использования". В 2019-м американское командование опубликовало "арктическую доктрину", подразумевающую в числе прочего блокирование Северного морского пути боевыми кораблями. В этих условиях Минобороны ничего не остается, кроме как наращивать собственное военное присутствие.

В конце февраля министр обороны Сергей Шойгу заявил о развертывании в Арктике еще одной дивизии ПВО. По его словам, Северный морской путь находится под надежной защитой. Ежегодно флот отрабатывает с ВДВ, ВКС и Силами специальных операций "оборону важных промышленных объектов и защиту экономических интересов России в Арктической зоне".