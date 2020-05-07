В США назвали уязвимость Т-14 «Армата» 

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Российский перспективный танк Т-14 «Армата» в некоторых случаях может оказываться уязвимым для противника, пишет The National Interest.

США напомнили, что боевая машина, подобно российскому действующему танку Т-90М «Прорыв», оснащена элементами комплекса активной защиты «Афганит», который якобы не обеспечивает защиту на достаточно близких расстояниях.

Таким образом в The National Interest обсудили апрельское заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова , согласно которому российские военные испытали танк Т-14 «Армата» в Сирии.

В апреле украинское консалтинговое агентство Defense Express выпустило критическую статью, в которой российский танк Т-90М «Прорыв» называется «недоАрматой» и «прорывом в никуда».

В августе 2018 года в The National Interest написали, что «Афганит», дополненный «инновациями и невиданными ранее системами», является секретным оружием Т-14 «Армата».