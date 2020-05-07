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В докладе ООН рассказали о наёмниках ЧВК Вагнера в Ливии 

News.ru и ещё 3 16 часов назад
ООН раскрыла число наемников ЧВК Вагнера в Ливии
Фото: News.ru
В Ливии находятся от 800 до 1200 наёмников частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сказано в докладе независимых наблюдателей, представленном Комитету по санкциям по Ливии Совета Безопасности ООН.
В состоящем из 57 страниц отчёте сказано, что российский подрядчик направил в африканскую страну наёмников для выполнения специальных военных задач. Составители доклада уверены, что контрактники участвуют в том числе в снайперских операциях, передаёт Reuters.
Свои выводы о численности наёмников независимые наблюдатели сделали «на основе сообщений из открытых источников и ограниченных наблюдений». Они отметили, что развёртывание контрактников послужило «эффективным множителем сил» командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) генерала Халифы Хафтара.
В ЧВК Вагнера не ответили на запрос агентства о комментарии.
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Армия , Африка , Ближний Восток , Войска , Совбез ООН , ООН , Reuters , Ливия
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