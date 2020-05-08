США опровергли цель добиться ухода России из Сирии

США не добиваются ухода России из Сирии , но при этом не хотят компромиссов с РФ, где Вашингтону пришлось бы уступить больше, чем Москве , заявил в четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Что касается того, чтобы добиться ухода России из Сирии, такой цели у нас никогда не было. Россия там находится 30 лет. У нее долговременные отношения с Сирией. Мы не считаем, что это хорошо для региона или даже для самой России. Но такой политики мы не проводим", — сказал Джеффри на брифинге в госдепартаменте.

"Наша политика — восстановление ситуации на 2011 год, до начала конфликта, и это, в конечном счете, привело бы к уходу всех вооруженных сил, которые вошли в страну. Мы, конечно, больше всего заинтересованы с этой точки зрения в (уходе) иранцев и находящихся под иранским командованием ополченцев", — сказал Джеффри. Он не упомянул о том, что для США неприемлемо, чтобы у власти в Сирии находился, как и в 2011 году, президент Башар Асад

При этом, по мнению Джеффри, Россия хочет одержать в Сирии "победу задешево".

"Для русских типично показывать больше или меньше тактической гибкости по отношению к нам по сирийскому урегулированию, но, в конце концов, они определяют как компромисс ситуацию, когда мы идем на 80% компромисса, а Россия — только на 20%. Это для нас неприемлемо, как и для многих стран, которые работают с нами", — заявил Джеффри.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.