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Опубликовано видео испытания салютного комплекса 

Вадим Дроздов 19 часов назад
На полигоне под Белогорском прошли испытания нового салютного комплекса "2А85" на базе автомобиля КамАЗ 5350. Испытания проводил салютный расчет артсоединения Восточного военного округа. Салютная установка состоит из 6 модулей различного калибра от 105 мм до 310 мм. Специально разработанное программное обеспечение позволяет задавать различные салютные сценарии, добиваясь максимального разнообразия в создании салютной картины. Ранее были отработаны холостые залпы из пушек "ЗИС-3" для звукового сопровождения салюта.
СПУ "2А85" серийно производится с 2005 года на предприятиях АО "Пиро-Росс". Впервые эта установка была использована в 2006 году на праздновании Дня Защитника Отечества 23 февраля.
Армия , Видео
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